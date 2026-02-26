Soğuk ve Karlı Hava Nedeniyle Bugün Eğitime Ara Verilen İller ve İlçeler

Soğuk hava dalgası ve yağış sistemi, Türkiye’nin batısından doğusuna kadar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına inmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı geçişi görülüyor.

Bugün Eğitime Ara Verilen İller ve İlçeler (26 Şubat 2026)

Erzurum → İl genelinde (Aziziye, Palandöken, Yakutiye dahil) eğitime 1 gün ara verildi. Aşkale, Tekman, Karayazı, Hınıs ilçelerinde tam tatil; Horasan’da taşımalı eğitime ara.

Bayburt → İl genelinde (merkez ve tüm ilçeler) eğitime 1 gün ara.

Erzincan → İl genelinde eğitime 1 gün ara.

Gümüşhane → İl genelinde (merkez, Aydıntepe, Demirözü dahil) eğitime 1 gün ara.

Tunceli → Ovacık, Nazımiye, Pülümür ilçelerinde tam tatil; Hozat'ta taşımalı eğitime ara.

Bingöl → Karlıova ilçesinde tam tatil (resmi/özel okullar, kreşler dahil).

Kahramanmaraş → Göksun ilçesinde eğitime 1 gün ara.

Malatya → Bazı ilçelerde (detaylı liste valilik açıklamalarında) eğitime ara verildi.

Ordu → Akkuş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara.

→ Akkuş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara. Diğer iller (Van, Artvin, Ağrı vb. bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara veya kısmi tatil duyuruları var; tam liste için yerel valilik sitelerini kontrol edin).

Not: Liste, valilik açıklamalarıyla güncelleniyor ve saat 14:00 itibarıyla derlenmiştir. Bazı illerde (örneğin Sivas, Yozgat, Kastamonu, Nevşehir, Kayseri, Ankara) henüz resmi tatil kararı açıklanmadı; akşam saatlerinde yeni duyurular gelebilir. 27 Şubat Cuma için kararlar havanın seyrine göre akşam alınacak.

İstanbul’da Hava Tahmini

İstanbul Valiliği’nin de paylaştığı bilgilere paralel olarak, Meteoroloji’nin tahminleri şu şekilde:

Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar , sabah erken saatlerde özellikle şehrin kuzey ve yüksek rakımlı ilçelerinde kendini daha belirgin şekilde hissettiriyor.

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi 15 ilçede zaman zaman karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı geçişi bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerine kadar (yaklaşık 12:00-13:00 civarı) aralıklı şekilde devam etmesi, ardından İstanbul'u terk etmesi öngörülüyor.

aralıklı şekilde devam etmesi, ardından İstanbul’u terk etmesi öngörülüyor. Şehir merkezinde ise daha çok karla karışık yağmur şeklinde seyreden yağış, kısa süreli ve seyirlik kar tanecikleriyle sınırlı kalabilir.

Beklenen Olumsuzluklar ve Alınması Gereken Tedbirler

Kuzeyli rüzgarların sabah saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman 40-60 km/saat hızlara ulaşması nedeniyle fırtına riski bulunuyor.

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

olayları yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar, özellikle köprü ve viyadük geçişlerinde, yüksek kesim yollarında kayganlık ve görüş kısıtlılığı ihtimali artıyor.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Genel Türkiye Durumu (26 Şubat 2026)

Yurt genelinde sıcaklıkların 4-6 derece birden düşmesiyle birlikte 42 ilde kar yağışı beklentisi var. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Kars, Ardahan, Ağrı) ile Tokat çevresi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar (20-35 cm’ye varan) uyarıları yapıldı. 29 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayınlandı.

İstanbul’da kar yağışı genellikle kuzey ilçelerde ve yükseklerde etkili olurken, şehir merkezi daha çok yağmur ve karla karışık yağışla geçirecek gibi görünüyor. Vatandaşların güncel Meteoroloji uyarılarını takip etmesi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkarken tedbirli davranması önem taşıyor.

Hava durumu gelişmelerini anbean takip etmek için mgm.gov.tr resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güvenli günler dileriz!

Güncel bilgi için:

Valilik/kaymakamlık resmi siteleri ve sosyal medya hesapları

Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları

mgm.gov.tr (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) hava durumu sayfası

Karlı ve buzlu yollarda dikkatli olun, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. ❄️🚸 Öğrencilere iyi tatiller!