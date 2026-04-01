Kosova Zaferi 24 Yıl Sonra FIFA Dünya Kupasının Kapısını Araladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma başarısını değerlendirdi. Bakan Bak, millî futbolculara tam destek mesajı vererek, takımın zorlu süreci başarıyla aştığını ve gelecekte çok daha büyük zaferlere imza atacağına inandığını belirtti.

Millî Takımın Tarihi Başarısı Hepimizi Gururlandırdı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde Kosova’yı 1-0 yenerek büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, 2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı. Başarı, Türk spor kamuoyunda ve vatandaşlar arasında büyük coşku yarattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu tarihi zaferi Haberler.com’a yaptığı özel açıklamada değerlendirdi. Bakan Bak, millî takıma ve teknik ekibe olan güvenini dile getirirken, sporcuların millete yaşattığı gururu vurguladı.

Bakan Bak’tan Tam Destek ve Motivasyon Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimize hayırlı olsun. Mutluyuz, gururluyuz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Milleti sevindirdiler.”

Bakan, turnuvaların her zaman zorlu geçtiğini hatırlatarak, oyuncuların konsantrasyon ve akıllı oyunla bu engeli aştığını belirtti:

“Turnuvalar her zaman zordur. Konsantre olmak lazım. Zoru aştılar, çok daha iyi işler yapacaklar.”

Osman Aşkın Bak, A Milli Takım’ın önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara ulaşacağına olan inancını da ifade etti. Millî futbolcuların gösterdiği performansın, Türk sporunun genel yükselişine katkı sağladığını dile getirdi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na dönüşü, yalnızca futbol açısından değil, tüm spor branşlarında gençlere ilham kaynağı olması bakımından da önem taşıyor. Bakan Bak’ın açıklamaları, devletin millî takımlara verdiği güçlü desteği bir kez daha ortaya koyuyor.

Türk halkı olarak hep birlikte bu gururu yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formayı terleten millî atletlerimize, teknik kadroya ve emeği geçen herkese teşekkürler. 2026 Dünya Kupası’nda yeni başarı hikâyeleri yazmak üzere yolumuz açık olsun!